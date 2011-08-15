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Yaşam

Tomris Giritlioğlu da kanser

Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay kanser olduğunu açıkladıktan sonra ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun da kanser olduğunu ortaya çıktı.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay kanser olduğunu açıkladıktan sonra ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun da kanser olduğunu ortaya çıktı.


Meral Okay akciğer kanserine yakalandı


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Medyaradar'ın haberine göre; Muhteşem Yüzyıl dizisinin senaristi Meral Okay'ın kanser tedavisi gördüğnü açıklamasından sonra 'Güz Sancısı', 'Hatırla Sevgili' ve 'Gönülçelen'nin de aralarında bulunduğu birçok başarılı yapıma imza atan ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu da kanser olduğunu açıkladı.


Yönetmenin yakın çevresi, televizyon dünyasına birçok oyuncu kazandıran Tomris Giritlioğlu'nun moralinin yüksek düzeyde olduğu ve tedavisini sürdürdüğünü belirtti.

54 yaşındaki Giritlioğlu, 1999'da düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmenliğini yaptığı 'Salkım Hanımın Taneleri' adlı filmle 'En İyi Film' ödülünü almıştı.


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