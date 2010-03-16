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Ekonomi

Tommy Hilfiger 3 milyar dolara satıldı

Phillips-Van Heusen şirketi, Tommy Hilfiger'ı 3 milyar dolara satın aldı.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Phillips-Van Heusen şirketi, Tommy Hilfiger'ı 3 milyar dolara satın aldı.

Bünyesinde Calvin Klein, Van Huesen, Arrow, IZOD ve Bass gibi markaları bulunduran Phillips-Van Heusen'in Üst Yöneticisi ve Başkanı Emanuel Chirico, Tommy Hilfiger'ı satın almalarının bazı markalarının uluslararası pazarlara açılmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi.

Tommy Hilfiger'ın Üst Yöneticisi Fred Gehring bu görevine devam edecek ve aynı zamanda Phillips-Van Heusen's uluslararası operasyonlarının üst yöneticisi ile yönetim kurulu üyesi olacak.

Calvin Klein markasının sahibi ve New York giysi perakendecisi Phillips-Van Heusen, Tommy Hilfiger'ı Apax Partners'den satın alarak 4,6 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük giysi şirketlerinden biri oluyor.

Anlaşmaya göre, Phillips-Van Heusen, 2,6 milyar doları nakit ve 379,9 milyon doları hisse olarak ödeyecek ve ayrıca 137,6 milyon dolar tutarındaki borcu üstlenecek.

Apax Partners başkanlığındaki grup Tommy Hilfiger'ı Mayıs 2006'da 1,2 milyar Euro'ya satın aldıktan sonra 400 milyon Euro'dan fazla yatırım yaparak çalışan sayısını 1000'in üzerine ve 574 olan mağaza sayısını 1,002'ye çıkarmıştı.














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