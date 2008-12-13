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Tom'dan Elvis Presley şov

Hollywood'un ünlü aktörü Tom Cruise, ABD'nin en popüler televizyon programında Elvis Presley'nin gitar çalarkenki halini taklit etti.

13 Aralık 2008 02:00

Hollywood'un ünlü aktörü Tom Cruise, ABD'nin en popüler televizyon programında Elvis Presley'nin gitar çalarkenki halini taklit etti.

Son zamanlarda Scientology tarikatına bağlımlığıyla kendisinden sıkça söz ettiren Tom Cruise, geçtiğimiz gün ABD'nin en popüler televizyon programlarımdan Jay Leno'nun sunduğu "Tonight Show With Jay Leno"ya katıldı.

Hollywood'un yaşlanmayan aktörü Cruise, program boyunca sıcak tavırları ve espirili yaklaşımlarıyla dikkat çekti. Bir ara Tom Cruise yerinden kalkarak Rock'ın Roll'un kralı efsane şarkıcı Elvis Presley'nin gitar çalarkenki halini bile taklit etti.

Yaptığı taklit üzerine program sunucunun "Eşin Katie Holmes'un oynadığı Broadway Müzikali hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Tom şöyle cevap verdi: "Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadım. Oynaması gerekiyordu ve doğru bir zamanda oynadı. Bana şimdiye kadar hiçbir müzikalden teklif gelmedi. Gelirse cevabım hayır olmaz çünkü gerçekten müzikalleri seviyorum."

Tom Cruise'un Noel baba kılığında, eşi Katie ve biricik kızları Suri'yle çektirdiği fotoğraf programda gösterildiğinde, Cruise yüzünü kapatarak "Buna inanamıyorum. Nerden çıktı şimdi bu"diyerek güldü.

Keyifli geçen programda Tom Cruise, 2009 yılında vizyona girmesi beklenen bir Naziyi canlandırdığı filmi "Valkyrie" için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

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