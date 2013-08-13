'Tombul tombul bilmem neler, ringo ringo şişeler de var, hoşlanmayabilirim'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa’daki Ramazan bayramı kutlaması sırasında, içinde rakı sözü geçtiği gerekçesiyle, Vardar Ovası türküsünün söylenmesini istememesiyle başlayan tartışmalara değindi. Arınç "Yüzde yüz espriydi. Diyelim ki ciddi olarak söyledim. Kimsenin kızmaması lazım. Öyle türküler, şarkılar var ki içinde ringo ringo şişelerden, tombul tombul bilmen nereye kadar. Ama bırakın ben de bazılarından hoşlanmayayım" diye konuştu.

Arınç, söz konusu olayın Bursa'da Balkan göçmenleriyle bayramlaşma sırasında yaşandığını ve gündem maddesi haline gelmesine anlam veremediğini söyledi. "Neşeli ortamda geçen olayı maalesef her zaman olduğu gibi mecrasından saptırdılar. İyi de oldu, bu vesileyle kimin ne kadar, kaç gram, kilo olduğu, ne yapmak istediği ortaya çıkıyor" diyen Arınç, Bursa'daki olayda Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrosunda bulunduğunu ifade eden kadın sanatçının yurt dışı turnelere gönderilmediğinden şikayet ettiğini, kendisinin de "birkaç şarkı dinleyip, not vereceğim, 8'i aşarsan Kültür Bakanımızdan seni yurt dışına göndermesini söyleyeceğim" diye espri yaptığını anlattı.

Yüzde yüz espriydi

Arınç, çok neşeli, espiritüel bir ortamda türkülerin söylendiğini, Vardar Ovası türküsüne sıra gelince "Onun içinde rakı falan geçiyor" dediğini ve herkesin güldüğünü, kimsede olağanüstülük olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: "Niye Vardar Ovası olmadı diye o akşam bütün televizyon kanalları olayı verdi. Bereket ki herşeyi verdiler, yoksa kesip biçip verselerdi, 'adam rakıya çok fena taktı' derlerdi. Yüzde 100 espriydi. Espriyi bu kadarla anlayan, bu kadarını bile hoş görmeyen bir zihniyet var karşımızda, bu onların seviyesini gösterir. Orada rakı parası geçiyor, aynı zamanda sıla parası da başlık parası da geçiyor. İki sene öncesini bulmuşlar Atatürk Araştırma Merkezi'nin Atatürk ile bir toplantısına başkanlık etmiştim Üsküp'te.”

‘Her şarkıyı beğenecek değiliz’

“Orada da sanatçılar pekçok türküler söylediler. Ben de twitimde bunlardan ne kadar çok hoşlandığımı yazmışım, ama orada hoşlandığım şarkıyı, türküyü yazmamışlar. Belki orada sıla parası vardı, belki başlık parası, belki de rakı parası vardı. Öyle bir twit atmanın 2 sene sonra böyle karşılanacağını hiç tahmin etmemiştim. Diyelim ki bu bir espri değildi, ciddi olarak söyledim, buna da kimsenin gücenmemesi lazım, kızmaması lazım. Her şarkıyı, türküyü beğenecek halimiz yok."

‘Tombul tombul bilmem nereye kadar’

Arınç, MHP İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu'nun ülkücüleri ziyaretinde açılan "Türküyü sevmeyen, Türk'ü de sevmez" pankartıyla kendisine gönderme yapıldığını ve buna üzüldüğünü belirterek, "Öyle türküler, şarkılar var ki içinde ringo ringo şişelerden, tombul tombul bilmen nereye kadar, sana tapıyorumdan bilmem neye kadar. Ankaralı Namık'tan veya Turgut'tan birşey dinleyen insan coşup bunları tekrarlayabilir, bazılarından kadınlar, bazılarından erkekler çok hoşlanabilir, ama bırakın ben de bazılarından hoşlanmayayım, dinlemek istemeyeyim. Bazılarını beğenmemek benim için de hak olmalı. İster ciddi kabul edin bunu, benim için bir hak olarak görmelisiniz, isterse bunu baştan itibaren yüzde 100 espiri olarak alın, bunun üzerinde hiç durmamak gerekirdi. Medyamız bunun üzerine din bilginlerine bile sordular, 'içinde rakı geçerse şarkı türkü dinlemek caiz midir' diye. Soracak başka bir şey bulamamışlar. Sosyal bilimcilere, siyasetçilere soruyorlar, işin ön kötüsü de o" ifadelerini kullandı.

Başbakan ‘Demokratikleşme Paketi’ üzerinde çalışıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Arınç, “Başbakanımız şu anda demokratikleşme paketi üzerinde çalışıyor. Bunu taslak haline getirmek Adalet Bakanı’nın işidir. Başbakan da bayram tatilinde gerekiyorsa bizlerle, bürokratlar, ilgili kimselerle görüşerek siyasi nitelik kazandıracak. Çünkü bizim yaptığımız hukuki bir çalışma. Önümüzdeki haftayı takip edelim. Ondan sonraki günlerde Başbakanımız sanırım açıklayacak. Bursa’da bu konunun gündeme geleceğini zannetmiyorum. Eylül’de biz bu paketi tartışmaya, konuşmaya başlarız. Belki Eylül’ün ortasında Meclis açılabilir. Öyle bir ihtimal olabilir” şeklinde konuştu.

Gülen cemaati Türkiye’nin hayrına çalışıyor

AKP ile Gülen cemaati arasında gerilim olduğu yönündeki iddiaların sorulması üzerine Arınç şu ifadeleri kullandı: “Muhterem Gülen hoca efendiyi Mayıs ayında ziyaret ettim. 3 saat boyunca neler konuştuklarımızı tek tek anlatacak değilim. Ben hoca efendiyi de yeni tanıyan biri değilim. Ondan hiç ayrılmayan da biriyim. Cemaat de kötü bir şey değil. Sosyolojinin bir varlığı. Cemaat birileri tarağından yanlış anlaşılır diye camia diyorlar. Ama bence hizmet kelimesi daha güzel. Fethullah Gülen siyasi bir kişilik değil. Hayatın her alanında büyük dernekleri, vakıfları var. Medyada, yazılı basında çok güçlüler. Ama tüm gördükleri Türkiye’nin hayrına yapılacak ne varsa onu yapmaya çalışıyorlar.”

‘Cemaat gerçeği yüzyıllardır vardır’

“Böylesine büyüyen bir camianın farklı sorunları olabilecektir. Her zaman bu böyledir. Biz RP’de, FP’de siyaset yaptım. Biz kitle partisi değildik. Biz RP’de, FP’de hangi sandıktan ne kadar oy çıkacağını bilirdik. Alaybey’de bilirdik ki bir sanıktan 3 oy çıkacak. 6 oy çıkınca bayram yapardık. Ama biz şimdi 300 seçmeni olan bir sanıktan 270 oy alınca normal görmeye başladık. Rahmetli Erbakan hoca kendine hedefler koymuştu. Hedeflere yöneliksiz siyaset yapınca karşıdakiler de reel siyasetle bağdaştıramıyordu. AK Parti kitle partisi oldu. Oyumuz yüzde 50. AK Parti farklı bir parti çünkü. 16 vekil çıkarılan bir ilde 355 tane aday adayı oluyor. Herkes kendi nefsini kardeşine tercih etsin dedim gidip. Güçlü parti iktidar olur kendime yer bulayım diye düşünüyorlar. Güçlü olanı herkes tercih eder. Baykal döneminin son döneminde çarşaflılara rozet takıldı. Mustafa Kemal’in partisiyiz biz diyenler bu noktaya geldi. Yüzyıllardır tarikat ve cemaat gerçeği vardır. Birkaç tane cemaat de değil ne cemaatler var.”

Gülen, Tayyip Bey’i ve Abdullah Bey’i çok seviyor

“Gülen hoca efendinin işaret ettiği noktalara büyük bir hızla koşan çok dürüst insanlar var. Ama onlarla birlikte bulunanların kafalarından farklı şeyler geçiyor olabilir. Bu da insanın doğasında var. Bunlar şu tarafa, şunlar bu tarafa laf söylemeye kalkarsa bu kötüdür. Hükümeti ve Tayyip Beyi, Abdullah beyi çok seviyor, onlara çok güveniyor Gülen hoca efendi. 12 Eylül 2010 referandumunda bu camianın kadını erkeği kapı kapı dolaştı ve oylarınızı evet olarak kullanın dedi. Bu öpülecek bir davranıştır. Biz bugün ne yapıyorsak 12 Eylül referandumundan aldığımız güçle yapıyoruz. Bu camiaya sadece bunun için yüzyıllarca hakkımızı helal etsek geri kalmayız.”

‘Bu tarafı seviyorum ama bu tarafın da içindeyim’

“Ama burada olan Sözcü Gazetesi’nde olduğu gibi değil, Ekrem’in burasına geldiği için yazmıştır ama bu taraftan da atılan tweetleri biliyorum. Ben ortada durayım. Bu tarafı seviyorum ama bu tarafın da içindeyim. Bu partinin kurucularından biriyim. Hükümet işi bizzat hoca efendinin sözüdür: Hikmeti hükümete karışmak doğru değil.

Bazı şeyleri bahane ederek hükümetin icraatlarını yüksek perdeden eleştirmek ve birilerini sevindirmek doğru değil. Bütün güçlüklere rağmen başbakan bu ülkeyi çok güzel yönetiyor. Bakmayın burada böyle söylediklerine bunu muhalefet de kabul ediyor. İsim belirterek ya da ima ederek partinin önemli kişilerini yerden yere vurmak çok yakışık almıyor. Biz ilişkilerimizi en iyi şekilde götüreceğiz. Başbakanımız Hoca efendiye karşı çok güzel hisler içinde ama hükmeti hükümetin başında."