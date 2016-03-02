TOMA'yla kadını yaralayan polis, "Belki ayağı takılıp düşmüştür" diye kendini savundu!

Gezi eylemleri sırasında Taksim'e gitmek isterken TOMA'dan sıkılan su ile yaralanan Gökçe Algan'ın şikâyeti üzerine 2 polis memuru hakkında dava açıldı. TOMA'yı kullanan polis, "Belki ayağı takılıp düşmüştür" diye kendisini savundu.

Sputnik’in haberine göre, Gezi eylemleri sırasında Taksim'e gitmek isterken TOMA'dan sıkılan su ile yaralandığını öne süren Gökçe Algan'ın (30) şikâyeti üzerine 2 polis memuru hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Fatih Z. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanık Ömer S., ise görev yaptığı Van'dan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkemede ilk defa ifade veren sanık polis Ömer S., olay günü TOMA'da operatör olarak görev yaptığını belirterek, Taksim'de 14 TOMA aracının görev yaptığını ancak savcının sadece Fatih Z., ile kendisine dava açtığını söyledi. 8 yıldır toplumsal olaylara müdahale alanında görev yaptığını ve aynı zamanda TOMA eğitmeni olduğunu anlatan Ömer S., amirlerin verdiği talimatlar doğrultusunda görev icra ettiklerini ifade etti. Ömer S., "Özellikle belirli bir hedefe veya kişiye odaklanarak oraya gaz veya su sıkmam söz konusu olamaz" dedi.

Ekranda figürler biçiminde beliren kalabalıklara doğru müdahaleyi gerçekleştirdiklerini anlatan sanık polis şunları söyledi: "Kamera görüntüsündeki kişilerin yüzü seçilemez. Sadece hareketli ve durağan oldukları anlaşılabilir. Zoom da yapılamaz. Zoom yapıldığında hedefte sapma olabilir. Olay günü bize her koşulda hiçbir kalabalığın toplanmaması, toplanması durumunda müdahale edilmesi talimatı verilmişti. Biz de buna göre hareket ettik" diye konuştu. Avukatının sorması üzerine sanık polis Ömer S., "Olay esnasında düşük devirde tazyikli su kullanıyorduk. Yağmurlama biçiminde atışlar yapıyorduk. Zaten TOMA arızalı olduğu için basınçlı su sıkmıyordu. Şikâyetçi kişi belki ayağı takılıp düşmüştür. TOMA'nın üzerinde büyük harflerle plakası yazılıdır. Mağdur kişinin bu plakayı görebilmesi gerekirdi."

Diğer sanık Fatih Z., de TOMA'da şoför olarak görev yaptığını belirterek, "Olay günü TOMA'yla sabit bir yerde beklemiyorduk. Amirlerimiz kalabalıkların toplandıkları yerleri bize bildiriyordu. Biz de oralara intikal edip kalabalıkları dağıtıyorduk. Ardından da toplanma yerimiz olan Divan kavşağına dönüyorduk" diye konuştu.

Söz alan şikâyetçi Gökçe Algan'ın avukatı mahkemeden olay anına ilişkin elde edilen tüm görüntülerin bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Tüm görüntülerin dosyaya girdikten sonra bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı haziran ayına erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Z.'nin 63533 numaralı TOMA'da şoför, şüpheli Ömer S.'nin ise operatör olarak görev yaptığı belirtildi. 31 Mayıs 2013 günü saat 18.00 ile 21.00 saatleri arasında şüphelilerin içinde bulundukları TOMA aracı ile Harbiye bölgesinde görev yaptıkları belirtilen iddianamede, şikayetçi Gökçe Algan'ın ise Harbiye'den Taksim'e doğru yürüdüğü anlatıldı. İddianamede izinsiz gösteri yürüyüşünü dağıtmak amacı ile şüphelilerin içinde bulunduğu TOMA'dan sıkılan suyun şikayetçi Gökçe Algan'ın düşerek yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde alınan sağlık raporunda, şikâyetçi Gökçe Algan'ın sol omzunun üzerine düştüğü, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmayan kırığın yaşam fonksiyonlarına etkisi orta derecede olacak şekilde yaralandığı belirtildi. Şüphelilerin ‘Kasten yaralama' ve ‘Görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor.