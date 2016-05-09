TOMA'lı müdahale, İçişleri Bakanlığı'nı tazminata mahkûm ettirdi

Soma’da 301 madencinin öldüğü facianın İstanbul’da protestosu sırasında fotoğraf çekerken TOMA’nın müdahalesiyle yaralanan Pembegül Gökçek, İçişleri Bakanlığı’nı 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm ettirdi. Kararda, TOMA’nın göstericilerin can güvenliğini gözetmeksizin defalarca su sıktığı vurgulandı.

Birgün’e gönüllü muhabirlik yapan 49 yaşındaki Pembegül Gökçek, Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciası sonrasında 14 Mayıs 2014’te Galatasaray Meydanı’nda yapılan protesto eylemini izliyordu. Polisin eylemcilerin dağıtmak için saldırdığı anda, Gökçek ve bir grup gazeteci fotoğraf çekmekle meşguldü. Bu sırada T35 numaralı TOMA’dan, tazyikli su sıkıldı. Gökçek doğrulmaya çalışırken ikinci kez tazyikli su müdahalesiyle yere yığıldı. Gazetecilerin yardımına koştuğu Gökçek, hastaneye götürüldü. Sol omzunda yırtık saptanan Gökçek’e fizyoterapi tedavisi önerildi. Tedavi sonuç vermeyince ameliyat edildi. Gökçek’e 20 gün iş göremez raporu verildi.

“Emir üzerine su sıktım”

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, avukatı Ruşen Ali Nergiz savcılığa başvurarak, Gökçek fotoğraf çekmekle meşgulken kasten hedef alındığını savundu. Nergiz, suç duyurusuna ek olarak, Gökçek’e su sıkıldığı ana ilişkin 4 fotoğrafı sundu. Soruşturma sonunda, su sıkan TOMA görevlisinin polis Hakan Y. olduğu saptandı. Polis, ifadesinde “Telsizden, amirlerimizin talimatı üzerine topluluğa doğru dağılmaları amacıyla su sıkmamız istendi. Emir üzerine su sıktım” dedi.

Hakan Y. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 86/1. maddesi gereğince ‘kasten yaralama’ iddiasıyla dava açıldı. Avukat Nergiz ise tazminat istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde başvurdu.

"Özenli davranmadı"

Yargılama sonunda mahkeme, güvenlik güçlerinin göstericilerin can güvenliği yönünden özenli davranması gerektiğini belirterek, Gökçek’i haklı buldu. Gökçek’e 5 bin TL manevi tazminat ödenmesi karara bağlandı.

“Sınırlar aşılmış”

Mahkeme kararında şöyle denildi: “Güvenlik güçlerince grubun dağıtılması sırasında, amaçlanan sonuca götürecek uygun yöntemlerle, göstericilerin can güvenliği gözetilerek, ölçülü bir müdahaleyle grubun dağıtılması mümkün iken bunun sınırları aşılarak, TOMA operatörü tarafından tazyikli su hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği, davacıya defalarca uygulanarak yere düşmesine sebebiyet verildiği...”