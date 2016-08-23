TOMA'lı kaza E-5'te trafiği kitledi

İstanbul E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinde seyreden TOMA, önündeki otomobile arkadan çarptı.

D-100 Karayolu (E-5) Halıcıoğlu mevkiinde, Edirne istikametinde seyreden kadın sürücünün kullandığı otomobile TOMA arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken otomobil sürücüsü kısa süreli şok yaşadı.

NTV'nin haberine göre, sürücü, kazayı haber alıp gelen bir yakını tarafından sakinleştirildi.

Orta şeritte yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.



Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.