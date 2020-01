'TOMA arkası yazılar'da orantısız zekâ: Ne sıkayım abime

Gezi Parkı olaylarında göstericilerin kabusu olan TOMA'ların arkasına yazdıkları yazılar kamyon arkası yazılara yeni bir boyut kazandırdı.

Gezi Parkı olayları, Türk halkının içindeki mizahı bir kez daha ortaya çıkardı. Ekşi Sözlük'te 'Toma arkası yazıları' başlığı altına yazılanlar da bunun bir örneği...



İşte okuyanları güldüren 'TOMA arkası yazıları':

- Tomalandım da duruldum

Koştum ardından yoruldum

Binlerce polis gördüm de

Geldim sana vuruldum

Yazar: Havada durdum sahitlerim var

- Sana gelmediğim gün çapulculara müdahaleye gittiğim gündür.

Yazar: Balasagun

- Ara sokaktan taş atma yollarda kaybolursun, meydanlarda görürsem sonra pişman olursun.

- Taksim'de geçme beni Gümüşsuyu'nda ezerim seni

- Hatalı kullandım sıkıysa ara .

pucepuck

- "Sizin yaptığınız gider, bizim anca hoşumuza gider"

ekuidistans

- "Ne sıkayım abime?"

dasdafavcx

- Beni tomanın yağmurlarında yıkasınlar

- Tomaladıkça kaçan ateş böceğim misin?

faydasi olmayan klisenin papazi

- Batarken güneş ardından tepelerin çapulcudur hepsi teletabilerin

teoberk

- Sevdim de ne oldu,sular seller aldı

eski geminin yolcusu

- Kurbanda dana,yolda toma!

sky

- Tek rakibim poma. Polissin dediler, kız vermediler

son samur ay

- Bu yol su gibi akar

Merdeces fazla yakar

Benim toma dururken

Poma'ya kim bakar?

- Kalbinde yoksa yerim,o zaman suyumun tadına bak derim.

sky

- Su akar yolunu bulur

siyamkedi

- Gidişime yollar, müdahaleme çapulcular hasta.

dignowity

- Büyüyünce poma olucam

dragonlady

- Tek rakibim itfaiye arabası

sakar azrail

- Polisler duruşuma çapulcular gidişime hasta.

pucepuck

- Su bükücü

bekliyoruzbakalim