Tom Hanks'ten yeni evli çifte sürpriz jest

İki defa Oscar ödülünü kazanan Hollywood'un ünlü oyuncusu Tom Hanks, yeni evli çifte sürpriz yaparak düğün fotoğrafı çektirirken birden karşılarına çıkıp onları tebrik etti. Elizabeth ve Ryan çifti 60 yaşındaki ünlü oyuncuyu karşılarında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

O sırada parkta koşu yapan Hanks, gelin ve damadı tebrik etmek için çiftin yanına geldi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Düğün fotoğrafçısı Meg Miller da bu anları kaçırmadı ve çiftin bu unutulmaz anını yakaladı.

New York Daily News’e konuşan fotoğrafçı Meg Miller, “Harika” olarak yorumladığı anları şöyle anlattı:

“Parkta çiftin fotoğraflarını çekiyordum. Tom Hanks bize doğru yürüdü ve şapkasını çıkararak ‘Merhaba, ben Tom Hanks’ dedi. Bizim yanımıza gelmesi harika bir şeydi. Gelin ve damadın isimlerini sordu. Hiç bunları yapmayıp yanımızdan koşarak geçebilirdi.”

Tom Hanks'le fotoğraflar çektiren ve onu düğünlerine de davet eden genç çiftin mutluluğu ve heyecanı objektife böyle yansıdı.