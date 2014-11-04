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Tom Cruise ve Miranda Kerr birlikte mi?

Tom Cruise ile Orlanda Bloom'un eski eşi Miranda Kerr Londra'da gizlice buluştukları iddia ediliyor

04 Kasım 2014 10:36

Yeni filmi "Görevimiz Tehlike 5" filmi için dublörsüz çekimlerle çok konuşulan oyuncu Tom Cruise'un, Orlanda Bloom’un eski eşi model Miranda Kerr ile birlikte olduğu iddia edildi. 

Avustralyalı magazin dergisi New Idea, "ikilinin geçen yıl tanıştığını ve Tom Cruise'un, Kerr’i aklından çıkaramadığını" yazarken, "çiftin "Görevimiz Tehlike 5" film çekimlerinin gerçekleştiği Londra’da gizlice buluştuğu" da iddia etti.

Miranda Kerr’in oğlunun babası olan eski eşi Orlando Bloom, Temmuz ayında, Kerr’in fotoğrafını paylaşan Justin Bieber’i yumruklamıştı.

Aktör eşi Orlando Bloom’dan geçen yıl ayrılan ve adı iş adamı Steve Bing ile anılan Miranda Kerr, Elle dergisine verdiği röportajda “Birbirimizi seviyoruz” dedi.

Miranda Kerr, eski eşi hakkında boşandıktan sonra ilk kez yaptığı açıklamada, yazın, fotoğrafını paylaşan Justin Bieber’ı yumruklayan eski eşi için “Biz çok iyi arkadaşız ve bu şu anda en önemli şey, aksi takdirde Flynn (oğulları) bu durumdan etkilenir, birinci sırada o var” dedi.

 

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