Tom Cruise ve Katie Holmes ayrılığı kesinleşti

Hollywood'un gözde çifti Tom Cruise ile eşi oyuncu Katie Holmes boşanma kararı kesinleşti.

Holmes'un avukatı Jonathan Wolfe People dergisine "Ayrılık üzerinde anlaşmaya varıldı ve imzalar atıldı" derken Tom Cruise'un sözcüsü de anlaşma sağlandığı haberini Reuters'e gönderdiği elektronik posta ile teyit ederek "Yapıldı" dedi.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çift, dün ortak bir açıklama yapıp 6 yaşındaki kızları Suri'nin velayeti ile bir anlaşmaya varmak için "birlikte çalıştıklarını" bildirmişti.



Kızları için en iyisini istediklerini belirten çift, aile ile ilgili ayrıntıları gizli tutmak istediklerine işaret edip, birbirlerinin inançlarına ve ebeveyn olarak sahip oldukları farklı rolleri saygıyla karşıladıklarını söyledi.



Hollywood'da çiftin çocuklarına hangi inanışı aşılayacakları konusunda karar veremedikleri için ayrıldıkları söylentileri de dolaşıyor.



Tom Cruise Scientology inanışına sadık bir isim olarak tanınıyor.Ancak çiftin avukatları bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.



Cruise'un kızını Scientology grubunun militan kanadı olarak bilinen Deniz Örgütüne aldırmak istediği iddiaları ardından grup bu iddiaları geçen hafta yalanlamıştı.



Boşanma davasını Holmes geçen ay açtı.



Holmes'ün ilk evliliği Cruise'un ise üçüncü evliliği anlaşmayla sona eriyor.



Cruise'un Mimi Rogers ve Nicole Kidman ile evlilikleri de boşanmayla sona ermişti.



Kidman ile evliliği sırasında iki çocuk evlatlık edindiler.



Cruise İspanyol aktris Penelope Cruz ile da üç sene süren ilişki yaşadı.



Boşanma konusunda anlaşma çiftin kamuoyu önünde yakınlaşmalarını hatırlattı.



Holmes, çocukken Cruise'a nasıl hayran olduğunu, odasının duvarına posterini astığını anlatmıştı.



Cruise ise, aşkını ifade etmek için Oprah Winfrey şovu sırasında kanepenin üzerine atlayınca kaşların kalkmasına yol açmıştı.



Holmes'a evlilik teklifini Paris'in Eiffel Kulesi'nde yapan Cruise nikah töreni için de Scientology Kilisesi'nden bir rahibi seçmiş; tören İtalya'daki bir kalede yapılmıştı.



51'nci yaş günü geçen hafta kutlayan Cruise2011 yılında Hollywood'un en çok para ödediği aktör oldu.