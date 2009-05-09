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Spor

Tom Boonen'nin başı yine kokainle dertte

09 Mayıs 2009 14:47

Bisiklette eski dünya şampiyonu Belçikalı Tom Boonen'ın başı yine kokainle derde girdi.

Quick Step takımı yarışçılarından Boonen'ın, yarışma dışı bir kontrol sırasında alınan kan örneklerinde kokaine rastlandığı bildirildi.

Testin, Flaman görevliler tarafından yapıldığını belirten takım sözcüsü Alessandro Tegner, yarış dışı bir durum söz konusu olduğu için, bunun takım içinde konuşularak karara bağlanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Geçen yıl da Fransa Turu'nda örneklerinde kokain bulunan Boonen, yarışlar devam ederken takımdan çekilmişti. Takımından özür dileyen Boonen'ın, özel sorunları olduğu ve bu nedenle takım tarafından affedildiği açıklanmıştı.

Geçen ay yapılan Paris-Roubaix Yarışı'nı üst üste 4. kez kazanan Boonen, dünyada 1 günlük yarışların değişmez şampiyonu olarak gösteriliyor.

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