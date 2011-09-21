-Tolunay Kafkas istifa kararından vazgeçti GAZİANTEP (A.A) - 21.09.2011 - Görevinden ayrılacağını açıklayan Gaziantepspor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, istifa kararından vazgeçti. Spor Toto Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından, dün de sahasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gaziantepspor'un teknik direktörü Kafkas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında istifasını verdiğini ve geri dönmesinin çok zor bir ihtimal olduğunu açıklamıştı. Ancak Kafkas, kulüp başkanı İbrahim Kızıl ile görüşmesinin ardından kararını değiştirdi. Kulüp başkanı Kızıl, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırmalarının söz konusu olmadığını belirterek, ''Henüz sezonun başındayız. Bu tür yenilgiler olabilir ve üst üste de gelebilir. Dünyanın her yerinde iyi takımlar da art arda yenilgiler alabiliyor'' dedi. Geçen sezona da kötü başladıklarını, ancak buna rağmen ligi bitirdikleri yerin belli olduğunu ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine gittiklerini hatırlatan Kızıl, şunları söyledi: ''O zaman da 6 maçta 4 puanımız vardı. Gaziantepspor iyi bir takım. Öte yandan Türk futbolunda Tolunay Kafkas gibi insanlar ender yetişiyor. Kafkas'ın yaptığı işler ortada. Teknik direktörümüzün arkasındayız. Ona güvenimiz tam. Tolunay Kafkas, duygusal bir insan. Üst üste alınan yenilgilerden dolayı kendisini camiasına, yönetimine ve taraftarına karşı fazla hassas ve duygusal hissederek bazı açıklamalar yapmış olabilir. Çünkü onun kişiliğini ve yapısını iyi biliyorum.'' Bu arada, Kızıl ve futbolcuların bugün tesislerde bir araya geldiği ve çok olumlu geçen bir toplantı yaptıkları, ayrıca Tolunay Kafkas'ın da yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.