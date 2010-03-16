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Spor

Tolunay Kafkas'a 'devam' önerisi

Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, teknik direktör Tolunay Kafkas ile devam etmek için kendisine teklifte bulunduklarını bildirdi.

16 Mart 2010 02:00

T24 - Kayserispor Genel Menajeri Süleyman Hurma, teknik direktör Tolunay Kafkas ile devam etmek için kendisine teklifte bulunduklarını bildirdi.
     
Hurma, teknik direktör Kafkas'ın sözleşmesinin Mayıs ayında sona ereceğini hatırlattı.
    
Kafkas ile yola devam etmek istediklerini ve bunun için kendisine teklifte bulunduklarını belirten Hurma, ''Biz hocamızla yola devam etmek istiyoruz. O da teklifimizi düşünmek için 3 gün süre istedi. Hocamız düşündükten sonra kararını açıklayacak'' dedi.
    
Ligde şu an gol krallığını koruyan Makukula'nın birçok takımın transfer listesinde olduğunu, ancak bu oyuncuyu başka bir takıma kaptırmak istemediklerini vurgulayan Hurma, başarılı oyuncunun bonservisini almak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
    
Takımda kiralık olarak forma giyen Makukula'nın menajerinin ay sonunda Kayseri'ye geleceğini dile getiren Hurma, ''Makukula'nın menajerleri ile anlaşmak için her türlü fedakarlığı yapacağız. Bu oyuncunun burada kalmasını istiyoruz. Makukula da bizleri çok sevdi. Bir aksilik olmazsa Makukula mutlaka takımda kalacak'' diye konuştu.


 

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