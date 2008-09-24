Tolon'un tahliyesi istenecek

Tolon hastanede



“Ergenekon” soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, kaldırıldığı hastanede muayenesinin ardından cezaevine geri götürüldü.Tolon’un tansiyon ve aşırı kilo kaybı sorunu olduğu öğrenildi. Tolon'un cezaevinde kaldığı süre içinde 12 kilo verdiği öğrenildi.Rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ambulanstan sedyeyle indirildi. Tolon'un hastanenin acil servisinden içeri alınması sırasında jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.Muayene edildiği öğrenilen Tolon, hastanenin B Blok girişinden yürüyerek çıktı. Koyu renk takım elbiseli ve kravatlı olduğu gözlenen Tolon, ambulansla tekrar cezaevine götürüldü.Tolon'un rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapılmadı.Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un avukatı İlkay Sezer, Tolon'un sağlık sorunları olduğunu, bu nedenle tutuksuz yargılanması için tahliye talebinde bulunacaklarını söyledi.Sezer, şunları kaydetti: “Tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Tolon'un, yüksek tansiyon sorunu, prostat rahatsızlığı bulunuyor. Daha önce anjiyo yapılmıştı, bu yüzden kalbinde de sorun var. Cezaevine konulduktan sonra yaklaşık 12-13 kilo kaybetti. Bu durumda olan birinin bağışıklık sistemi de normal olmaz.”Kandıra F Tipi Cezaevi’nde 17 Eylül Çarşamba günü, hipertansiyona bağlı olarak dengesini kaybederek düşen ve beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur da hastaneye kaldırılmıştı. Orgeneral Şener Eruygur’u, düştüğünü duyan silah ve şimdi de cezaevi arkadaşı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un anında müdahalesi kurtarmıştı. Uyurken düşme sesini duyarak derhal infaz koruma memurlarına haber veren Tolon sayesinde, Eruygur zaman kaybedilmeden hastaneye kaldırılmıştı.