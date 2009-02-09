Tolon’a beraat gibi tahliye kararı

Hurşit Tolon’un tahliye kararında oğlunun evinde bulunan ‘Ergenekon belgesi’nin delil olamayacağı belirtildi ve ‘Örgütün yöneticisi ya da üyesi olduğuna dair delil yok’ denildi



Ergenekon belgesi delil olmuştu

Eylemlerle bir bağı yok

Radikal gazetesinin haberine göre; Ergenekon soruşturması kapsamında yedi aydır tutuklu olan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ‘delil yetersizliği’nden tahliye oldu. Mahkeme, Tolon’un oğlunun evinde bulunan ‘Ergenekon’un Yeniden Yapılanması’ belgesinin daha önce internette yayımlandığı ve gazetelere haber olduğu gerekçesiyle ‘delil niteliği taşımadığına’ karar verdi. Tahliyeye neden olan kararda “tek başına şüphelinin suç örgütüne üye olduğuna veya yönetici olduğuna dair bir delil niteliğinde bulunmadığı gibi şüphelinin telefon görüşmelerinin örgütle bağını gösterecek unsur içermediği ayrıca örgütün gerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerle şüphelinin bağının kurulamadığı gözetlenmiştir” denildi.Eski Ege Ordu Komutanı emekli Orgeneral Tolon, Ergenekon’un altıncı dalgasında, 1 Temmuz 2008’de gözaltına alınmıştı. Tolon’un oğlu Ali Tolon’un Ankara’daki evinde yapılan aramada, bir CD içersinde Ergenekon’un temel belgelerinden sayılan ‘Ergenekon Analiz Yeniden Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi İstanbul 29 Ekim 1999’ adlı doküman ele geçirilmişti. İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu belgenin suç unsuruna sahip olduğu ve delil niteliği taşıdığı gerekçesiyle Tolon’u örgüt üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklamıştı.Ergenekon İddianamesinde, ‘Ergenekon belgesi’ olarak kısaltılan ‘Ergenekon Analiz Yeniden Yapılanma Yönetim ve Geliştirme Projesi İstanbul 29 Ekim 1999’ adlı dokümanla ilgili mahkeme sefahatinde kuşkular dile getirilmeye başlandı. İddianamede, Tolon’un yanı sıra emekli Tuğgerenal Veli Küçük, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Tuncay Güney’de de aynısı çıktığı belirtilen bu belge mahkeme heyeti tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı’na soruldu. MİT bu belgenin 2001’den itibaren yayımlandığı internet adreslerini ve gazeteleri açıkladı.Bu bilgi üzerine Tolon’un avukatı İlkay Sezer, geçen 3 Şubat’ta İstanbul Nöbetçi 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunup müvekkilinin tahliyesini istedi. Nöbetçi mahkeme, talebi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderip görüşünü sordu. Savcılık, tutukluluk halinin devamını istedi. Ancak mahkeme, bu talebi yerinde bulmayıp, Tolon’un delil yetersizliğinden tahliyesini kararlaştırdı. Tahliye kararında şöyle yazıyor:“Tutuklama kararına esas alınan 29 sayfalık Ergenekon yapılanmasını içeren kitap fotokopisinin daha önce çeşitli basın kuruluşlarında haber konusu yapıldığı yapılan incelemede söz konusu belgenin gizliliğinin bulunmadığı kamuca bilinen bu belgenin fotokopisinin şüphelide bulunmasının tek başına şüphelinin suç örgütüne üye olduğuna veya yönetici olduğuna dair bir delil niteliğinde bulunmadığı gibi şüphelinin telefon görüşmelerinin örgütle bağını gösterecek unsur içermediği’ ayrıca örgütün gerçekleştirdiği iddia edilen eylemlerle şüphelinin bağının kurulamadığı gözetlenmiştir. Şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı konarak tahliyesine karar verilmiştir”Bu doküman ilk olarak 2001’de Tuncay Güney’den ele geçirilmişti. İddianameye göre Güney emniyetteki sorgusunda, tutuklu sanık Veli Küçük’ün talimatı üzerine Doğu Perinçek, Hasan Yalçın, Deniz Bilge ve emekli Albay Suphi Karaman tarafından hazırlandığını söylemişti. Ancak Tuncay Güney’in ifadesinin görüntülü halinde Güney’in böyle bir yorumu yoktu. Güney’e atfedilen bu ifade önce emniyette şüphelilere sorulmuş, ardında iddianameye girmişti. Bunun üzerine avukatlar, savcıların bu maddi hataya ilişkin izahatte bulunmasını istedi. Mahkeme savcılara Güney’in ifadesinde yer almayan, belgeyle ilgili iddianamedeki hatanın nedenini sordu.Kararın ardından Tolon’u tedavi gördüğü GATA’da ziyaret eden Tolon’un avukatı İlkay Sezer, müvekkilinin Adli Tıp Raporu’nda belirtilen tetkik ve müşahedesinin devam ettiğini belirterek, “Bizim için esas olan mahkemede alınacak beraat kararıdır” dedi.