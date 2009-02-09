T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Tolon kriteri' umut oldu

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un delillerin yetersizliği gerekçesiyle tahliyesi diğerlerini de umutlandırdı.

09 Şubat 2009 02:00

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un, ’eldeki delillerin yetersizliği ve suç unsuru oluşturmadıkları’ gerekçesiyle mahkeme kararıyla tahliyesi, soruşturma kapsamında tutuklanıp aylardır hapis yatan diğerleri için de umut oldu.


Tahliye kararına savcıların cuma gününe kadar itiraz hakları bulunmakla birlikte, Tolon’un avukatı, ilgili kararın aynı gerekçelerle tutuklanan diğer sanıklar için de önemli olduğuna dikkat çekti.

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un ’suç unsuru oluşmadığı’ gerekçesiyle tahliye edilmesine, soruşturmayı yürüten savcılar cuma gününe kadar itiraz edebilecek. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması halinde karar kesinleşecek. Savcılığın tutuklamanın kaldırılmasına ilişkin itirazda bulunması halinde ise, itiraz, kararı veren üyenin bulunmadığı 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ele alınacak. Tolon’un hakkındaki suçlamalarla ilgili iddianame hazırlanmadan cezaevinde 220 gün kaldıktan sonra ’suç oluşmadığı’ gerekçesiyle serbest bırakılması, hakkında dava açılıp açılamayacağı tartışmasını da beraberinde getirdi.

MİT’in yazısı dayanak

Tolon hakındaki tutuklama kararının kaldırılması için yapılan itirazda, MİT’in geçen yılın mayıs ayında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdiği yazının dayanak oluşturduğu bildirildi. MİT’in yazısında, soruşturma konusu olan Ergenekon Lobi Örgütlenmesine ilişkin belgenin, değişik dönemlerde haber ve makale konusu yapıldığı belirtildi. Tolon’un avukatı İlkay Sezer, bu belgenin savcılığa gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra Tolon’un gözaltına alındığını, belgenin suç oluşturmadığının belirtilmesine rağmen, bunun gözden kaçırıldığına dikkat çekti. Avukat İlkay Sezer, Tolon ile ilgili kararın aynı gerekçelerle tutuklanan diğer sanıklar için de önemli olduğuna dikkat çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24