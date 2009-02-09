'Tolon kriteri' umut oldu

Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un, ’eldeki delillerin yetersizliği ve suç unsuru oluşturmadıkları’ gerekçesiyle mahkeme kararıyla tahliyesi, soruşturma kapsamında tutuklanıp aylardır hapis yatan diğerleri için de umut oldu.





Tahliye kararına savcıların cuma gününe kadar itiraz hakları bulunmakla birlikte, Tolon’un avukatı, ilgili kararın aynı gerekçelerle tutuklanan diğer sanıklar için de önemli olduğuna dikkat çekti.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un ’suç unsuru oluşmadığı’ gerekçesiyle tahliye edilmesine, soruşturmayı yürüten savcılar cuma gününe kadar itiraz edebilecek. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması halinde karar kesinleşecek. Savcılığın tutuklamanın kaldırılmasına ilişkin itirazda bulunması halinde ise, itiraz, kararı veren üyenin bulunmadığı 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ele alınacak. Tolon’un hakkındaki suçlamalarla ilgili iddianame hazırlanmadan cezaevinde 220 gün kaldıktan sonra ’suç oluşmadığı’ gerekçesiyle serbest bırakılması, hakkında dava açılıp açılamayacağı tartışmasını da beraberinde getirdi.



MİT’in yazısı dayanak



Tolon hakındaki tutuklama kararının kaldırılması için yapılan itirazda, MİT’in geçen yılın mayıs ayında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdiği yazının dayanak oluşturduğu bildirildi. MİT’in yazısında, soruşturma konusu olan Ergenekon Lobi Örgütlenmesine ilişkin belgenin, değişik dönemlerde haber ve makale konusu yapıldığı belirtildi. Tolon’un avukatı İlkay Sezer, bu belgenin savcılığa gelmesinden yaklaşık 2 ay sonra Tolon’un gözaltına alındığını, belgenin suç oluşturmadığının belirtilmesine rağmen, bunun gözden kaçırıldığına dikkat çekti. Avukat İlkay Sezer, Tolon ile ilgili kararın aynı gerekçelerle tutuklanan diğer sanıklar için de önemli olduğuna dikkat çekti.

