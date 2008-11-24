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Tolon hastalıktan 15 kilo verdi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan emekli orgeneral Hurşit Tolon, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.

24 Kasım 2008 02:00

''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildi.
 
Tolon'un avukatı İlkay Sezer, basın mensuplarının soruları üzerine, müvekkili ile ilgili geçen hafta nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne, tahliye talebini içeren bir dilekçe verdiklerini anlattı.

Bu dilekçede sağlık sebebiyle bir tahliye istemediklerini kaydeden Avukat Sezer, ancak Tolon'un geçmişten gelen sağlık sorunlarını, 15 kiloya yakın kilo kaybını da dilekçede belirttiklerini ifade etti.

Sezer, nöbetçi mahkemenin de tahliye istemine ilişkin karar vermeden önce Tolon'u Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiğini açıkladı.

Bunun üzerine Tolon'un bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü belirten Sezer, kendisinin de eşlik ettiği müvekkilinin tahlillerin bir kısmının yapıldığını söyledi.

Avukat Sezer, Tolon'un işlemlerinin tamamlanmadığını dile getirerek, Adli Tıp Kurumu'nca genel bir sağlık taramasından geçirilmesine başlanan müvekkilinin önümüzdeki günlerde de sağlık kontrolüne götürülebileceğini bildirdi. 

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