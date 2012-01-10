-Tolon: Bu talebi hak etmediğimi düşünüyorum İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tutuklama kararı çıkartılan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, ''Duruşmalara geldim, kaçmadım, kontrol tedbirine aykırı hareket etmedim. Bu talebi hak etmediğimi düşünüyorum'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan küçük salonda görülen 148. duruşmaya, CHP İzmir Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay, gazeteci Tuncay Özkan ve eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon ve ''Odatv Davası'' kapsamında tutuklu olan bu davanın tutuksuz sanığı Yalçın Küçük katıldı. Tutuklu sanıklar CHP Zonguldak Milletvekili eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, Hasan Atilla Uğur ve Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, duruşmaya katılmadı. Tolon'un avukatları Köksal Bayraktar ile İlkay Sezer'in savunmasını tamamlamasının ardından söz alan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Tolon ile ilgili GATA raporlarının göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verilmesini istedi. Mahkeme Heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından avukatlara söz verdi. Tolon'un avukatlarından Köksal Bayraktar, savcının talebine uyulmamasını isterken, müvekkilinin, 3 yıldan beri tutuksuz yargılanmasına rağmen, adli kontrol talebine aykırı hareket etmediğini söyledi. ''Müvekkilim iyi bir aile babasıdır. Bir tutuklama olması durumunda aile hayatında derin yaralar açar'' diyen Bayraktar, tutuklamayla ilgili hiçbir sebebin olmadığını söyledi. -Hurşit Tolon: ''Bu talebi hak etmiyorum'' Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da, mahkeme huzurunda 4 gün savcı ve hakimlerin sorduğu sorulara en açık şekilde cevap verdiğini aktararak, ''Hiçbir örgütün üyesi ve yöneticisi olmadım. Bütün duruşmalara geldim, kaçmadım, adli kontrol talebine aykırı hareket etmedim. Bu talebi hak etmediğimi düşünüyorum'' dedi. Bunun üzerine tekrar yaklaşık yarım saat ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararları açıkladı. -Karar- Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanık Tolon'un, ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini kısmen ya da tamamen yapmasına engel olmaya teşebbüs etmek'' suçlarından yargılandığını hatırlattı. Tolon'un 6 Şubat 2009 tarihinde tahliye edilmesinin ardından dava dosyasına Tolon ile alakalı olarak gelen yeni belge ve delillerin, kuvvetli suç şüphesi oluşturması ve delilleri karartma ihtimali bulunduğunu belirten Mahkeme Heyeti Başkanı Özese, bu nedenle Tolon'un tutuklanmasına karar verdiklerini açıklayarak duruşmaya yemek arası verdi. Kararın açıklanması ile birlikte izleyici bölümünde ağladığı gözlenen Hurşit Tolon'un eşi Ayla Tolon'un, ''Allah belanı versin'' diye bağırdı. Sanık Hurşit Tolon, kararın açıklanmasının ardından ailesi ve izleyici bölümündekilerle vedalaştı.