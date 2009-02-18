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Kültür-Sanat

Tolkien'den gizemli kitap

J.R.R. Tolkien'in, hakkında çok şey bilinmeyen, yazarlığının ilk dönemine ait bir kitabının ilkbaharda basılacağı bildirildi.

18 Şubat 2009 02:00

J.R.R. Tolkien'in, hakkında çok şey bilinmeyen, yazarlığının ilk dönemine ait bir kitabının ilkbaharda basılacağı bildirildi.

Tolkien'in, ''Hobbit'' ve ''Yüzüklerin Efendisi'' üçlemesini yazmadan önce kaleme aldığı ''The Legend of Sigurd and Gudrun'' (Sigurd ve Gudrun'un Efsanesi) adlı kitap, eski Norse mitolojisinde geçen epik öykülerin manzum tarzda kaleme alınmasıyla oluşmuş.

Houghton Mifflin Harcourt Yayınevi'nden mayıs ayında piyasaya çıkacak olan kitapta, Tolkien'in giriş yazısı ile oğlunun notları da yer alacak.

Kitabın 1920'li ve 1930'lu yıllarda, J.R.R. Tolkien Oxford Üniversitesi'nde ders verirken yazıldığı belirtildi. Tolkien, 1973 yılında ölmüştü.

(AA)

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