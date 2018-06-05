Tolgay'a Premier Lig'ten 43 milyon liralık talip!

Premier League'in yeni ekibi Cardiff City, Beşiktaş'ın orta sahası Tolgay Arslan'ı transfer listesine aldı.

Ocak ayında Cenk Tosun'u Everton'a satarak kasasını dolduran Beşiktaş'ın bir futbolcusuna daha Premier League'den talip var.

Daily Mirror'ın haberine göre; Championship'ten yükselen Cardiff City yeni sezon kadrosunu Tolgay Arslan ile güçlendirmek istiyor.

Menajer Neil Warnock'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan 27 yaşındaki orta saha için ada ekibinin 7 milyon pound'u gözden çıkardığı iddia ediliyor.