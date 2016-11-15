Tolgay Arslan'ın satışına onay yok!

Valencia ve Napoli gibi kulüplerin yanı sıra İngiliz ekiplerinin de yakından takip ettiği Tolgay Arslan devre arasında satılmayacak.



Teknik direktör Şenol Güneş’in sürekli oynayan futbolcuların devre arasında satılmasını istememesi nedeniyle Beşiktaş , 2018’e kadar kontatı bulunan Tolgay’ın taliplileriyle sezon sonu görüşecek.

Bonservisi 15 milyon Euro

Öte yandan Beşiktaş, Tolgay'ın istemesi durumunda oyuncuyla sözleşme yenileyecek. Siyah-beyazlı yönetimin Tolgay için 10-15 milyon Euro arası bir bonservis bedeli belirleyeceği kaydedildi.

2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde 450 bin Euro'ya Hamburg’dan transfer olan Tolgay Arslan, siyah-beyazlı formayı 42 resmi maçta giyerken 2 gole imzasını attı.



Uzun süredir gole hasret olan Tolgay son olarak 26 Şubat 2015’te Liverpool’u 1-0 yendikleri UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında fileleri sallayarak Kartal’ı tura uçurmuştu.

Özellikle Oğuzhan'ın sakatlığı nedeniyle formayı kapan Tolgay, Şenol Güneş'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.