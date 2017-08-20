Tolgay Arslan'ın milli statüsü, Mircea Lucescu'yu üzdü

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada performansından etkilendiği Tolgay Arslan'ın Alman vatandaşı olduğunu öğrenmesi üzerine yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemedi. Performansına hayran kaldığı Tolgay'ı yardımcısı Tayfur Havutçu'ya soran teknik adam, aldığı cevaba karşın "Türk Milli Takımı'nda oynaması gerekiyor" dedi.

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki başarılı futbolcusu, daha önce Almanya U21 forması giydiği için Türkiye Milli Takımı'nda oynayamıyor ancak FIFA ve CAS'a gerekli başvurular yapılmış durumda.

Sözcü’den Ali Aydın’ın haberine göre karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte izleyen Rumen hoca, “Kim bu 18 numara?” diyerek bilgi aldı. Havutçu “Tolgay, Türk vatandaşı ama hem Türkiye hem Almanya U21'de oynadığı için şu an A Milli Takım'da oynatamıyoruz. Türkiye'de oynamak için FIFA'ya başvurdu. Sonuç alınamayınca CAS'a gidildi” dedi.

Tolgay için Havutçu'dan aldığı bilgilere üzülen Lucescu “Türk Milli Takımı'nda oynaması gerekiyor” diyerek, Terim döneminde başlatılan sürecin devam etmesini istedi. Milliler'in hocası Beşiktaş'tan ayrıca Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Cenk Tosun'un performanslarından memnun kaldı. Yaklaşan eleme sınavları öncesi Süper Lig maçlarını takibini sürdüren Lucescu, “Elemelerde iyi sonuçlar almak istiyoruz ve bunu başaracak potansiyelimiz var” değerlendirmesini yaptı.

Lucescu, çalışmaları hakkında bilgi verirken “Hemen hemen her maça gidiyorum. Hocalarla görüşüyoruz. Amacımız Türk Milli Takımı'nı layık olduğu yere taşımak. Layık olduğu yer de Dünya Kupası finallerine gitmektir. En iyi kadroyu kurup gruptan çıkmak için vargücümüzle çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Maçları kazandığımızda zaten şampiyonaya gideriz. Ama bazı maçlar stratejik gelişir. O yüzden dikkatli olacağız” yorumunda bulundu.