Tolgay Arslan milli forma için CAS yolcusu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek için başvurduğu FIFA’dan olumsuz yanıt bekleyen gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan, milli forma mücadelesini Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacak.

2009-2010 arası 19 ve 21 yaş altı Türk milli takımlarının formasını terleten, ancak 2011'de tercihini doğduğu ülkeden yana kullanıp Alman U20 ve 21 takımlarında 2013'e kadar görev yapan Beşiktaşlı futbolcu, prosedür gereği üçüncü kez değişiklik yapamıyor.



amkspor'un haberine göre; Tolgay, A milli seviyesinde Türkiye adına oynamak için mücadelesini sürdürüyor.

Kasım başında FIFA'ya başvuran Tolgay, hukuki süreçle ilgili “Büyük ihtimalle 2 hafta içinde olumsuz cevap gelecek. Bu yüzden avukatımla hakkımı CAS'ta arama kararı aldık” dedi.



Almanya'dan A milli düzeyinde hiç davet almayan 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, benzer bir davada FIFA'nın reddi üzerine CAS'ın futbolcu lehine karar verdiğini, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile TFF Dış İlişkiler Departmanı'nın durumunu takip ettiğini belirtti.