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Spor

Tolgay Arslan: "Bu takımın bir askeri olmak istiyorum"

"3 puanı hak ettik" "Takım olarak birlikte hareket ettik" TRABZON, (DHA) Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

06 Mart 2018 01:12

\"3 puanı hak ettik\"

\"Takım olarak birlikte hareket ettik\"

TRABZON, (DHA)

Beşiktaş\'ın Trabzonspor\'u deplasmanda 2-0 yendiği mücadelenin ardından siyah-beyazlı futbolcu Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İlk olarak futbol dışında konuşmak istediğini söyleyen Tolgay, \"Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor, biz futbolcu olarak tabii ki hafta bir iki maç oynuyoruz. Bu galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz, Allah onları korusun, yardımcı olsun\" dedi.
\"3 PUANI HAK ETTİK\"
İyi bir maç çıkardıklarını belirten Tolgay Arslan, \"Galibiyeti hak ettik. Quaresma ve Pepe yoktu ama gördük ki takım olarak oynarsak iyi iş görüyoruz. Bu 3 puanı hak ettik\" ifadelerini kullandı.
\"TAKIM OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETTİK\"
Kendisini orta sahanın ortasında oynarken daha rahat hissettiğini ifade eden Tolgay, \"Orada daha rahat hissediyorum, mücadele etmek, topu öne taşımak istiyorum. Ben takımın bir askeri olmak istiyorum. Bugün herkes iyi iş gördü. Takım olarak defansta ve ofansta beraber hareket ettik. Takımı da tebrik ederim. Özellikle Lens zor zamanlardan geçiyor, ona da sahip çıktık bugün. Bana göre iyi bir maç çıkarttı, umarım devamı gelir\" diyerek sözlerini noktaladı.

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