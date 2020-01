Tolga Zengin Stutgart'a doğru

Gelecek sezon iki milli kalecisinden birine veda edecek Trabzonspor'da Tolga Zengin'in, Almanya'nın Stuttgart takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Bordo-Mavili takımın iki mili kalecisi kaptan Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak, her geçen gün başarılı performanslarını sürdürerek birbirlerini aratmazken, ikiliden birinin ayrılması konusunda ağırlık kazanan görüş hayata geçiyor. 2016 yılına kadar sözleşmeleri bulunan Tolga ve Onur için Trabzonspor'un kapısı adeta aşındırılırken yönetim kurulundan beklenen karar çıktı.



Kafkas'tan izin aldı



Sözleşmesinde '7.5 Milyon Euro getiren alır' maddesi bulunan Onur için Galatasaray'ın hazırlık yaptığı bilinirken, Tolga Zengin'de de Beşiktaş Kulübü'nün ilgisinin olduğu aşikar. Adeta papatya falına dönen Tolga ve Onur transferlerinin ardı arkası kesilmezken kaptan Tolga, Almanya'ya gitmek için bavulunu toplamaya başladı. Bu konuda Teknik Direktör Tolunay Kafkas'tan da izin alındı.



Annesi 'git' dedi



Geçen yıl Şampiyonlar Ligi grup maçlarında ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatlerini üzerine toplayan Tolga Zengin, sezon başında Alman Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın getirdiği teklifi annesinin rahatsızlığı nedeni ile düşünmeden geri çevirmişti. Stuttgart'ın teklifte ısrarcı olması ve teklifini yenilemesinden sonra İstanbul'da tedavisi süren Anne Melek Zengin bu transfere son noktayı koyarak oğlundan teklifi kabul etmesini istedi.



Halil referans verdi



Alman ekibiyle ilgili olarak takım arkadaşı Halil Altıntop'tan bilgi alan Tolga'nın teklifi kabul etmesinde Halil'in rolünün de olduğu belirtilirken, bir başka Alman ekibi Schalke de Halil aracılığıyla Tolga Zengin'e ön teklif götürdü. İş öyle bir hale geldi ki Halil'e Stuttgart'ı soran Tolga'ya gurbetçi futbolcu, 'Schalke de seninle ilgileniyor' deyince durum karıştı. Tolunay Kafkas'a ve yönetime bu gelişmelerle ilgili an be an bilgi veren Tolga, Türkiye'de menajeri olmadığı için tüm tasarrufu yönetime bıraktı.



Onur ısrarı anlaşıldı



Yeni yeni su yüzüne çıkan bu transfer haberini Trabzonspor Kulübü'nün önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması beklenirken yine ilk olarak Yeni Şafak gazetesinin gündeme getirdiği G.Saray'ın Onur isteği de gerçekleşmeyecek. Sarı-kırmızılılar, 7.5 milyon Euro fesih bedelini ödeyerek milli kaleciyi kadrosuna katma düşüncesindeydi. Tolga'nın vedası, kaleci Onur'un Trabzon'da kalmasını sağlayacak.