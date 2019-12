Tolga Zengin R.Madrid yolunda

T24 - İspanyol devi Real Madrid bir süredir takip ettiği Trabzonspor'un milli file bekçisi Tolga Zengin'i transfer etmek istiyor. Tecrübeli file bekçisi Tolga ise, "Şu an sadece maçlara konsantre oldum" diyerek kendisine gelen ön teklifi düşünme kararı aldı.



Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği başarılı performansın ardından İspanyol gazetesi Marca'nın düzenlediği ankette, "İlk iki haftanın en değerli oyuncusu" seçilen Tolga Zengin, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ligde de aynı başarıyı gösteren tecrübeli eldiveni Avrupa'dan bir çok kulüp yakın takibe aldı. Ancak bu kulüpler arasında en çok dikkat çeken İspanyol devi Real Madrid bir süredir izleme komitesi üyeleri aracılığıyla Tolga'yı takibe aldı. Real Madrid'in menajerleri sonunda tecrübeli eldivene dolaylı yollardan ön teklifte bulundu.

Casillas'a alternatif arıyorlar



Real Madrid'in kendisini ciddi şekilde araştırdığını doğrulayan Tolga Zengin, "Şu an sadece maçlarıma konsantre oldum. Eğer bu transfer gerçekleşecekse de kulübümün onayı olmadan hiçbir yere gitmem. Uzun yıllar hizmet ettiğim Trabzonspor'umu asla ve asla kötü bir şekilde bırakmam. Ama Real Madrid'in benimle ilgilenmesi elbette gurur verici" dedi.



Bu arada kaleci Tolga'nın sözleşmesinde, '5 Milyon Euro getiren Tolga'yı alır" maddesinin de bulunduğu iddia edildi. Bu fiyatı vermeye hazır olan Real Madrid'in ise Iker Casillas'a alternatif bir isim aradığı öğrenildi.

Yönetim: Tolga'nın büyük takımlara isminin anılması gurur verici



Trabzonsporlu yöneticiler ise Real Madrid'den kendilerine gelen her hangi bir teklif gelmediğini belirterek, "Bizim her futbolcumuz değerlidir. Tolga'nın isminin Real Madrid ile anılması da bize gurur verir. Ancak teknik heyetimizin onayı olmadan hiçbir oyuncumuzu bırakmayız. Zaten Tolga da bizi bırakıp gidecek karakterde bir futbolcu değil. O bizim takım kaptanımız. Hem Şampiyonlar Ligi'nde, hem de ligde önemli hedeflerimizin olduğu bir dönemde bize çok ciddi katkıları var. Şu an için Real Madrid'le her hangi bir temasımız olmadı" dediler. Bu arada Real Madrid ile Tolga arasındaki görüşmelerin süreceği, transferin Ocak ayındaki ara transfer döneminde gerçekleşme ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Bura kve Celustka da Avrupa'nın takibinde



Bordo – mavili takımda Tolga dışında, Şampiyonlar Ligi'nde gösterilen başarılı performansın ardından Burak Yılmaz ve Ondrej Celustka da birçok Avrupa kulübünün gündemine girdi. Ancak her iki oyuncusunu da satmayı kesin olarak düşünmeyen bordo – mavili yönetimin, menajerler aracılığıyla gelen tekliflere, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği belirtildi. Trabzonspor'un Milli golcüsü Burak Yılmaz için 8 ila 10, Celustka için ise en az 5 Milyon Euro bonservis bedeli istemesi bekleniyor.