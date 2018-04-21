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Spor

Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

21 Nisan 2018 22:16

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tolga Zengin\'in, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesindeki \"saldırısı\" nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiği açıklandı.
TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde:
\"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN\'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saldırısı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

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