Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaşlı futbolcu Tolga Zengin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü futbolcusu Tolga Zengin\'in, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesindeki \"saldırısı\" nedeniyle PFDK\'ya sevk edildiği açıklandı.

TFF\'den yapılan açıklama şu şekilde:

\"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN\'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki \"saldırısı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"