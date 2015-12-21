Tolga Zengin gönderiliyor mu?

Sporting Lizbon maçında yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin'in, devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar, teknik direktör Şenol Güneş tarafından yalanlandı. Sezonu 3 iyi kaleciyle tamamlamak istediğini tekrarlayan Güneş, deneyimli file bekçisinin hiçbir şartta gönderilmeyeceğini söyledi.

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Sporting Lizbon maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen Tolga Zengin'in takımdan gönderilmeyeceğini açıkladı.

Birçok Süper Lig ekibinin talip olduğu Tolga Zengin, zor günleri aşacağını belirterek, Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydetti. Nitekim Tolga Zengin, sözleşmesinde yer alan maç sayısına ulaştığı için gelecek sezon da Beşiktaş'ın başarısı için mücadele edecek.

Öte yandan Şenol Güneş'in, devreyi genç kaleci Günay Güvenç'le tamamlayacağı öğrenildi.