Tolga Zengin Beşiktaş'a imzayı atıyor mu?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Tolga Zengin'in transferi konusundaki görüşmeler devam ediyor.

Trabzonspor Futbol Genel Direktörü Ünal Karaman, Tolga Zengin'in Beşiktaş'a transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Ünal Karaman, basın mensuplarına verdiği demeçte "Tolga'nın transferinde süreç henüz bitmedi. İsteyen bir kulüp var. Pazarlıklar devam ediyor. Şu süreçte söyleyeceğim hiçbir şey gerç.eği yansıtmayabilir. Tolga bizim kaptanımız. Takımla antrenmanlara devam ediyor. Ama transfer görüşmeleri de sürüyor." dedi.

Lig Tv'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yeni kaleci antrenörü Jose Sambade de kaleci transferi yapacaklarının sinyallerini verdi.