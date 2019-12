Tolga Zengin 2 ay yok

Evinde merdivenlerden düşen Trabzonspor'un genç file bekçisi Tolga Zengin 6-8 hafta futbol oynayamayacağı açıklandı.





Turkcell Süper Lig'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 yenen Trabzonspor, kaleci Tolga Zengin'den gelen haberle sarsıldı.



Bordo-mavili kalecinin evinde merdivenlerden düştüğü ve 6-8 hafta takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.



Kulüp doktoru Hakan ayaz, Tolga'nın sol el tarak kemiğinde kırılma meydana geldiğini belirterek, ''Tedavisine başladık. 6-8 hafta sonra ancak takımdaki yerini alabilecek'' diye konuştu.



HACISALİHOĞLU: ZİRVEDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ



Öte yandan Turkcell Süper Lig'de 2 haftalık aradan sonra tekrar liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'un kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bu yıl zorlu bir lig mücadelesinin yaşandığını belirterek, ''Enteresan bir lig yaşıyoruz. Bir hafta iyi oynayabilen bir takım, diğer hafta kötü bir futbolla kaybedebiliyor. Bunlar ligdeki heyecanı artırıyor. Oynanan maçlar her takımın iddialı olduğunu gösteriyor. Biz iniş çıkışları en az zayiatla kapatarak her şeye rağmen zirvede olan bir konum ile ligi tamamlamak istiyoruz. Şu andaki liderliği moral motivasyon olarak görüyoruz. Önemli olan sezon sonundaki konumumuz'' dedi.



Trabzonspor'un yeni bir takım olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, ''Trabzonspor, şu anda arzulanan futbolu oynayamasa da bundan hoca, futbolcular, yöneticiler çok mutlu olmasa da her şeye rağmen büyük takımlardan daha iyi konumdadır. 20 puanla liderdir. Bu noktada aksaklıklar yanlışları tespit edip onları düzeltmeliyiz. Tabi bunu, olan doğruları yıkmadan yapmalıyız'' diye konuştu.



Trabzonspor'un bu yıl zirveye oynamayı planlayarak lige başladığını ve ona göre transferler yaptıklarını kaydeden Hacısalihoğlu, ''Tabi herkesin gönlünden en üst sıralar geçiyor. Biz en azından Avrupa kupalarına katılacak bir konumda ligi tamamlamak istiyoruz. Yeni bir takımız. Bu takım zaman zaman arzulanan futbolu oynayamayacak. İstediği neticeleri alamadığı maçlar olacaktır. Ama bunun sonucundaki konumuna bakıp değerlendirmek lazım. Bu takımın düzelmesi, daha iyi futbol oynaması için herkesin desteğine ihtiyacı var. Liderlikle huzurlu olmalıyız, gurur duymalıyız. Maalesef eleştiriler dozu kaçırılarak yapılıyor. Düzelme yolunda olan bazı şeyleri de yıkmış oluyoruz. Yönetim, hocanın, futbolcuların moralini bozuyoruz. Oysaki yanlışları ikaz ederek eksikleri göstererek düzeltme yolunu seçsek herkes daha huzurlu, mutlu olur'' şeklinde konuştu.