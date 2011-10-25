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Yaşam

Tolga Tekin "Baykal Saran Ödülü"nü aldı ANKARA (A.A)

25 Ekim 2011 15:50

-Tolga Tekin "Baykal Saran Ödülü"nü aldı ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı ödülüne layık görülen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Tolga Tekin, ''Yastık Adam'' oyununun temsilinin ardından ödülünü aldı. Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ''Yastık Adam'' adlı oyundaki başarılı yorumuyla 2010–2011 Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı ödülüne değer görülen Tolga Tekin için dün akşam Akün Sahnesi'nde oyunun temsili sonrasında tören düzenlendi. Ödülünü Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'in elinden alan Tekin, ''Bir oyuncu için en güzel anı yaşıyorum, çok heyecanlıyım. Böyle, usta bir sanatçı adına verilen ödülü hocam, genel müdürüm Lemi Bilgin'den almak ayrı bir onur'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Bilgin de Baykal Saran adına ve anısına Saran ailesi tarafından verilen ''Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü''nün 5. kez sahibini bulduğunu belirterek, ''Daha önce Benian Dönmez, Durukan Ordu, Erdal Beşikçioğlu ve Servet Pandur'un değer görüldüğü ödüllerde, ne kadar isabetli seçimler yapıldığını görüyoruz. Sanatın aydınlatıcı, birleştirici, barıştırıcı gücü için genç arkadaşlarım hep sahnede olacak'' dedi.

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