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Tolga Karel'in Hıncal Uluç isyanı

Tolga Karel, 'Hıncal Uluç'un " "su testisi su yolunda kırılır" sözlerine destek çıktığı yönündeki haberlere isyan etti.

07 Şubat 2011 02:00

T24 - Defne Joy Foster'ın son saatlerini birlikte geçirdiği kişilerden biri olan Tolga Karel, 'Hıncal Uluç'un " "su testisi su yolunda kırılır" sözlerine destek çıktığı yönündeki haberlere isyan etti.

hurriyet.com.tr'ye konuşan Karel " Ben ne söylediğimi biliyorum. Defne benim 10 yıllık arkadaşımdı. İnsani ve ahlaki açıdan bunların konuşulmaması gerektiğini söyledim. Benim Hıncal Uluç'un sözlerine destek vermem mümkün değil.  Beni nereye çekmek istiyorlar anlamıyorum" dedi. Cenazeye katılmaması nedeniyle yapılan eleştirilere de bir anlam veremediğini söyleyen Tolga Karel " Ben çok duygusal bir insanım. Belki  onunla  daha sonra tek başıma vedalaşmak istedim" dedi.

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