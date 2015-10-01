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Tolga Karel'den boşanan Musayeva: Sürekli fiziksel şiddet gördüm!

Musayeva: Bu saatten sonra barışmak söz konusu değil

01 Ekim 2015 12:25

Azeri asıllı manken Günay Musayeva, iki hafta önce resmen boşandığı eşi oyuncu Tolga Karel’le ilgili olarak, "Beni aldattığı gibi evliliğim boyunca da dövdü" dedi.

Oyuncu Tolga Karel’den boşanan Günay Musayeva, “Evliliğim boyunca fiziksel şiddete maruz kaldım” dedi. Karel ile 4 yıllık evliliklerini iki hafta önce resmi olarak sona erdiren Museyava, “Daha boşanmadan beni Bodrum’da aldattı ve bana fiziksel şiddet uyguladı. Zaten bunlar yaşandığı için böyle bir süreç yaşadık. Bir adamın karakteri değişmez, elma ağacı armut verir mi hiç” diye konuştu.

Oğlu için mutlaka eski eşi ile görüşmeyi sürdüreceğini ifade eden Azeri manken, “Daha önce de karşı taraf, Cihangir için bir araya gelmek istedi ama kabul etmedim. Bu saatten sonra barışmak söz konusu değil” dedi.

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