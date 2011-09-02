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Tolga Karel çok güzel bir kadın oldu!

Yaprak dökümü dizisinde kötü adam Oğuz'u canlandıran Tolga Karel, yeni dizide hem bir kadın hem de Gevger Hatun olarak kamera karşısına geçecek.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Yaprak dökümü dizisinde kötü adam Oğuz'u canlandıran Tolga Karel, yeni dizide hem bir kadın hem de Gevger Hatun olarak kamera karşısına geçecek.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Yaprak Dökümü'nde kötü adam Oğuz olarak adını duyuran Karel, yeni sezonda TRT'de yayınlanacak olan 'Burası Osmanlı 1711/Sır Kanunu' dizisinde izleyicileri çok şaşırtacak... Yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı dizide Gevger Hatun adlı bir kadını canlandıracak olan yakışıklı oyuncu, rengarenk entariler, çarşaflar giyip ful makyaj kamera karşısına geçecek..


Kariyerim içim çok önemli rol

Gevher Hatun karakterinin kariyerinde önemli bir yeri olacağını belirten Tolga Karel, "Amerika'da birçok ünlü oyuncu kadın karakterlerini canlandırdı. Dilerim ben de rolün altından kalkar, ortaya iyi bir iş çıkarabilirim. Hikâye Osmanlı döneminde geçtiği için genelde çarşaf içinde olacağım" dedi. İzmit'te Avrupa'nın en büyük platosunun kurulduğu dizide Karel ayrıca bir de kadıyı canlandıracak.


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