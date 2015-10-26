Tokyo'da Türk seçmenler arasında 1 Kasım kavgası çıktı; 2'si polis 12 kişi yaralandı!

Türkiye'de 1 Kasım'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi sürerken, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Türk vatandaşı seçmenler arasında kavga çıktı.

AFP'nin haberine göre; Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan kavgaya polis müdahale etti. Neden çıktığı henüz bilinmeyen kavgada 2'si polis en az 12 kişi yaralandı. Reuters muhabiri Tom Wilson Twitter hesabı üzerinden en az 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

NHK televizyonuna konuşan bir görgü tanığına göre 10 kadar genç arasında bir parkta başlayan kavgaya 1 Kasım Genel Seçimleri kapsamında oy kullanmak için büyükelçiliğe gelen bazı vatandaşlar da karıştı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın rakamlarına ülkede 3 bin 600 Türk vatandaşı yaşıyor.