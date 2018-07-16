Tokyo'da Japon Mehter Takımı'yla 15 Temmuz anması

Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Tokyo ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşları ve Japonlardan oluşan mehter grubu '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Yokohama'daydı. Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan'ın öncülük ettiği yürüyüşle başlayan anma etkinliğinde, Japonca ve Türkçe 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü pankartları taşındı.

Yürüyüş esnasında Yunus Emre Enstitüsü Mehter Takımının sergilediği performans, anma etkinliğini takip eden Japon vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Etkinliğin sonunda basına ve vatandaşlara '15 Temmuz' ile ilgili bilgi veren Büyükelçi Mercan, "Japonya’da vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içinde tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sıcak bir hava olmasına rağmen, ne mutlu bizlere ki binlerce Japon dostlarımız da bizi bu önemli günümüzde yalnız bırakmadı" dedi.