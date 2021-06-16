Tokyo Olimpiyatları'nın 10 bin seyirciyle sınırlandırılması planlanıyor

Japonya'da Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklar sürerken maça ülke içinden 10 bin seyirci alınması planlanıyor.

AFP'nin aktardığı habere göre, Japonya'da Koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL tedbirlerinin biteceği 20 Haziran'da hükûmet, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak seyirci sayısını da netleştirecek.

Planlara göre, seyirci sayısı etkinlik alanının yüzde 50 kapasitesinde ya da daha aza karşılık gelen, 10 bin olarak belirlenebilecek. Yurt dışından seyircilerin etkinliğe katılması yasak olacak.

Tokyo Olimpiyatları'na gün sayılırken uzmanlar ve bazı yetkililer, büyük kalabalıkların Covid-19 vakalarının artmasına neden olabileceği konusunda uyarıyor. Koronavirüs salgınını dünyanın pek çok ülkesinden daha hafif geçiren Japonya'da aşılama programı gelişmiş ülkelere göre yavaş ilerliyor. Şu ana kadar toplam nüfusun yalnızca yüzde 5'i iki doz Koronavirüs aşısı oldu.