Tokyo Olimpiyatları'nda Koronavirüs'e yakalananların sayısı 294'e yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Koronavirüs'e yakalananların sayısı 294'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 18 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor. Turnuva kapsamında hizmet veren 10 sözleşmeli çalışan, 5 resmi yetkili ve bir medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.

Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 294'e çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.