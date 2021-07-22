Tokyo Olimpiyatları hazırlığında bir skandal daha: Kreatif direktör, Yahudi Soykırımı'yla dalga geçen sözleri nedeniyle istifa etti

Tokyo Olimpiyatları’nın açılışına hazırlıklar sürerken organizasyonun kreatif direktörü Kentaro Kobayashi’nin 1990’ların sonunda Holokost hakkında yaptığı bir şaka ortaya çıktı. Geçmiş sözleriyle ilgili özür dileyen Kobayashi görevden alındı.

The Guardian’da yer alan habere göre, eğlence sektöründe tanınan bir isim olan Kentaro Kobayashi’nin 1998’de katıldığı bir programda bir oyun hakkında “Hadi Yahudilere soykırım oyununu oynayalım” cümlesini kurduğu ortaya çıktı.

Yomiuri Shimbum isimli gazete, Kobayashi’nin özür açıklamasını yayımladı. Kobayashi, o dönem genç bir komedyen olduğunu, “ucuz güldürme” peşinde olduğunu ancak hatasını hızla anladığını söyledi.

Kobayashi, açıklamasında “İnsanlara kendilerini kötü hissettirmek bir komedyenin işi olmamalıdır. O dönem kelime seçimlerimin yanlış olduğunun farkındayım ve özür dilerim” ifadeleri yer aldı.

Tokyo 2020 organizasyon komitesi, Kobayashi’nin görevden alındığını doğruladı. Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimato, Tokyo Olimpiyatları’nın başlamasına kısa bir süre kala ortaya çıkan skandal için özür diledi.

ABD merkezli Yahudi insan hakları organizasyonu Simon Wiesenthal Merkezi, Hashimato’yu nefret söylemi içeren sözleri nedeniyle kınadı. Merkezin küresel sosyal hareket direktörü Abraham Cooper “Kimsenin, ne kadar yaratıcı olursa olsun Nazi soykırımı kurbanlarıyla dalga geçme hakkı yoktur” dedi.

Tokyo 2020 öncesi skandallar

Tokyo Olimpiyatları'nın bir önceki kreatif direktörü Hiroshi Sasaki, Naomi Watanabe isimli beden algısı aktivisti bir kadının açılış töreninde Olimpiyat stadyumuna "domuz gibi giyinerek" önermesinin ardından tepki çekmişti. Sasaki, özür dileyerek görevini bırakmıştı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin eski başkanı, Yoshiro Mori'nin kadınların "çok konuştuğuna" yönelik cinsiyetçi sözleri de gündeme gelmiş Mori de tepkilerin ardından istifa etmişti.

Etkinliğin organizasyonunda yer alan isimlerden biri olan Keigo Oyamada da bu hafta, okulda çocuklara zorbalık yaptığını gülerek anlattığı eski bir dergi röportajının çıkmasının ardından özür dilemişti.