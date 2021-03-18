Tokyo Olimpiyatları hazırlığında bir cinsiyetçilik skandalı daha: Kreatif direktör istifa edecek

Tokyo Olimpiyatları kreatif direktörü Hiroshi Sasaki, Naomi Watanabe isimli beden algısı aktivisti bir kadının açılış töreninde Olimpiyat stadyumuna "domuz gibi giyinerek" önermesinin ardından tepki çekti. Sasaki, tepkilerin ardından istifa edeceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'da bir dergi Tokyo Olimpiyatları kreatif direktörü Sasaki'nin ülkede popüler bir ünlü olan Naomi Watanabe'nin açılış töreninde "domuz kostümü" giymesini önerdiğini aktardı.

Sasaki'nin önerdiği Watanabe, Japonya eğlence sektöründe beden algılarıyla mücadelesiyle tanınan bir komedyen, oyuncu ve moda tasarımcısı olarak tanınıyor. Sasaki'nin açılış töreni planlarını duyan Watanabe "Gerçekten şaşırdım. Ben görüntümle mutluyum. Ben 'Naomi Watanabe' olarak tanımlıyorum, şişmanlığımla değil" dedi.

Tokyo Olimpiyatlar Organizasyon Komitesi Başkanı Seiko Hashimato, Sasaki'nin planlarının "uygunsuz ve üzücü" olduğunu söyledi. Hashimato "Bu komitenin başına geldiğimde cinsiyet eşitliğinin öncelikli unsurlarımızdan olacağını söyledim" dedi.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi'nin eski başkanı Yoshiro Mori kadınların "çok konuştuğuna" yönelik cinsiyetçi sözlerinin ardından istifa etmişti.