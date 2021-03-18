T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tokyo Olimpiyatları hazırlığında bir cinsiyetçilik skandalı daha: Kreatif direktör istifa edecek

18 Mart 2021 11:11

Tokyo Olimpiyatları kreatif direktörü Hiroshi Sasaki, Naomi Watanabe isimli beden algısı aktivisti bir kadının açılış töreninde Olimpiyat stadyumuna "domuz gibi giyinerek" önermesinin ardından tepki çekti. Sasaki, tepkilerin ardından istifa edeceğini açıkladı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya'da bir dergi Tokyo Olimpiyatları kreatif direktörü Sasaki'nin ülkede popüler bir ünlü olan Naomi Watanabe'nin açılış töreninde "domuz kostümü" giymesini önerdiğini aktardı. 

Sasaki'nin önerdiği Watanabe, Japonya eğlence sektöründe beden algılarıyla mücadelesiyle tanınan bir komedyen, oyuncu ve moda tasarımcısı olarak tanınıyor. Sasaki'nin açılış töreni planlarını duyan Watanabe "Gerçekten şaşırdım. Ben görüntümle mutluyum. Ben 'Naomi Watanabe' olarak tanımlıyorum, şişmanlığımla değil" dedi. 

tokyoolimpiyatkreatifdirektöristifascinsiyetçidomuz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24