T24 Dış Haberler

Oyunların başlamasına kısa süre kala Tokyo'daki Paralimpik köyünde ilk Koronavirüs vakası görüldü.

Testi pozitifi çıkan kişinin atlet olmadığı ve Japonya'da yaşamadığı ifade edildi.

Organizatörler şu ana kadar Paralimpik Oyunları ile bağlantılı 70 vaka tespit edildiğini açıklamıştı.

Tıpkı Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi Paralimpik Oyunları'nda da Paralimpik köyündeki herkese günlük Koronavirüs testi yapılıyor.

24 Ağustos'ta başlayacak Paralimpik Oyunları'nda yaklaşık 4 bin 400 atlet mücadele edecek.