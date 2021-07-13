Tokyo'da bir otel gelen tepkilerin ardından, "Yalnızca Japonlar" tabelasını kaldırdı

Tokyo'da bir otel, Olimpiyatlar öncesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında asansörlere "yalnızca Japonlar" ve "yalnızca yabancılar" yazan tabelalar astı. Tabelalar, sosyal medyada tepki çekmesinin ardından kaldırıldı.

Tokyo, Olimpiyatlar sırasında on binlerce sporcu ve yetkilinin akınına uğrayacağı için artan vakaları önlemek adına olağanüstü hal ilan etti.

Bir otel yetkilisi, Tokyo şehir merkezindeki Akasaka Excel Hotel Tokyu'yu, olimpiyatlardan dolayı yoğunluğunu azaltmak için "yalnızca Japonlar" ve "yalnızca yabancılar" olmak üzere ikiye böldü.

Yetkili, yabancılara karşı ayrımcılık yapmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi ve tabelaların kaldırıldığını belirtti.

Otele tepki gösteren Twitter kullanıcılarından Anna, otelin uygulaması için "Virüsün milliyetle hiçbir ilgisi yok" dedi.