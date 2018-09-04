Tokyo Büyükelçisi Mercan'ın acı günü (2)

CENAZEYE YILDIRIM VE GÜL DE KATILDI

Türkiye\'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın vefat eden babası, TCDD Eskişehir Hastanesi\'nin eski Başhekimi Dr. Nafiz Mercan (87) için Eskişehir\'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

AK Parti\'den 22\'nci ve 23\'üncü dönem Eskişehir milletvekili olan Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın babası Dr. Nafiz Mercan için bugün öğlen Eskişehir\'in Vişnelik Mahallesi\'ndeki Sami Ramazanoğlu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Büyükelçi Murat Mercan\'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, eski bakan Taner Yıldız, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Selim Yağcı, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mercan ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Nafiz Mercan\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Uşak Karahallı ilçesine götürüldü.



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