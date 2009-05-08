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Ekonomi

Tokyo Borsası yükselişle kapandı

08 Mayıs 2009 12:53

ABD'de işsizlik verilerinin beklenenden iyi çıkmasının dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun yatışmaya başladığı yönündeki beklentileri desteklemesi Asya'da borsaları yükseltti.

Japonya'da Tokyo Borsası günü yükselişle kapadı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0,5 (47,13 puan) değer kazanarak, 9.432,83 puan oldu.

Asya'da ayrıca Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore borsası değer kazandı. Avustralya, Hindistan ve Şanghay'da borsalar yatay seyir izledi.

Bu arada Asya'daki işlemlerde ABD ham petrolünün varil fiyatı haziran ayı teslimi 57,24 dolardan işlem görüyor.

ABD ham petrolünün varil fiyatı dün bir ara 58,57 dolara kadar yükselerek, son altı aydan sonra bu yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

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