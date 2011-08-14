Tokuş'a icra takibi





T24 - Bebek'te açtığı mağazasını maddi durumu kötü olduğu için boşaltmak isteyen manken-oyuncu Zeynep Tokuş hakkında, dükkân sahibi 168 bin liralık icra takibi başlattı.









Sabah'ın haberine göre, tartışmalı bir evlilik yaşadığı doktor Alp Nuhoğlu'yla boşandıktan sonra maddi durumunun kötü olduğu iddiasıyla İstanbul Bebek'te açtığı mağazasını boşaltmak isteyen Zeynep Tokuş, dükkân sahibiyle mahkemelik oldu.





Tokuş, kendisine 168 bin TL alacağı için icra takibi başlatan dükkan sahibi Gülbahar Kar'a borçlu olmadığının tespiti ve icra takibinin durdurulması için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde karşı dava açtı. Tokuş, mağdur edilmemesi için icra takibinin durdurulmasını talep etti.





Jinekolog Alp Nuhoğlu'yla 6 yıl önce Antalya'da nikâh masasına oturan manken ve oyuncu Zeynep Tokuş, evliliğinin ardından şov dünyasını bıraktı. Bir süre sonra Tokuş, kendisine Bebek'te giyim üzerine bir işyeri açtı. İlerleyen dönemde eşinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Tokuş, aile büyüklerinin araya girmesinin ardından eşiyle barıştı.





Olayın etkisini üzerinden atan çift, bir süre sonra çocuk yapmaya karar verdi. Hamile kalan Tokuş, 6.5 ay sonra da eşi Nuhoğlu'nun girdiği operasyonda ani doğumla prematüre bir bebek dünyaya getirdi. Ancak çiftin yaşadığı bu mutluluk, evliliğin kurtulmasına yetmedi. Tokuş'un dayak yediği iddiasıyla yaptığı başvuru, şikâyeti geri almasına rağmen çiftin peşini bırakmadı.





Olayın üzerinden üç yıl geçtiği halde Anayasa Mahkemesi, geçen yıl Nuhoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Yaşanan sorunların ardından çift, boşanma kararı aldı. Mahkemeye başvuran çift, 3 Haziran'da gizli görülen bir duruşmada tek celseyle evliliklerini bitirdi. Boşanmanın ardından ikili, kendi hayatlarına döndü. Ancak Tokuş'un işleri yolunda gitmedi. İşyeri iflas etti.





'İşyerim iflas etti'







Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvuran 34 yaşındaki Tokuş, "Medeni halim değişti. İş durumumun kötü olması nedeniyle işyerim iflas etti. Bebek'te bulunan dükkânımın sahibi Gülbahar Kar ile konuşarak durumumu anlattım. 6 aylık kirayı peşin ödeyerek kiracı bulmasını istedim. Anlaşmamızın 5'inci ayında 'Başka kiracı beni ilgilendirmez' diyerek benden 168 bin TL alacak istedi. Kendisine 'abla' diyerek hitap ettiğim, samimi olduğum Gülbahar Kar, kötü niyetli olarak icra takibi başlatmıştır. Hiç para ödememişim gibi davranmıştır" dedi.





İcra takibinin durdurulmasını isteyen Tokuş, boşandığı eşi Nuhoğlu'nun adına da ikinci kiracı olarak gösterildiği için dilekçesinde davacı olarak yer verdi. Davada mahkeme, bilirkişi incelemesi yapacak.

