Toktamış Ateş son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden akademisyen yazar Toktamış Ateş (69) için Fatih Camisi\'nde düzenlenen cenaze töreni, basın, akademi ve siyaset dünyasından çok sayıda sevenini bir araya getirdi.

Ateş için Fatih Camisi\'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Mehmet Atalay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ve Eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, YÖK eski başkanı Erdoğan Teziç, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Gazeteci-Yazar Hadi Uluengin ve yönetmen Gani Rüzgar Şavata\'nın yanı sıra Ateş\'in sevenleri ile İstanbul Üniversitesi\'nden çok sayıda öğrencisi saf tuttu.

Ateş\'i son yolculuğunda, öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Cami avlusu ve çevresi, Ateş\'in okurlarıyla ve sevenleriyle doldu.

Ateş hakkında düşünceler

Cenaze törenine katılanlardan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Toktamış Ateş için \'\'Çok kıymetli hocamızı rahmetle uğurluyoruz\'\' dedi. Vali Mutlu, Ateş\'in hoşgörülü, açık fikirli ve demokrat biri olduğunu söyleyerek, bu özellikleriyle Türkiye halkının gönlünde önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ise Ateş\'in, farklı kesimlerin bir araya gelmekten çekindiği dönemlerde önemli bir duruş sergilediğini belirterek, \'\'Unutulmayacak bir insan\'\' olduğunu söyledi.

Ateş\'in öğrencilerinden olan ve bir dönem beraber televizyon programı yaptıkları gazeteci- yazar Abdurrahman Dilipak ise aynı şeyleri düşünmemelerine rağmen birbirlerini incitmeden, barış içerisinde program yaptıklarını hatırlattı.

O yıllarda atılan barış adımlarının daha da filizlendiğini belirten Dilipak, \'\'Birbirimize rağmen kazanacak bir zaferimiz yok ama bizim birlikte kazanacak bir zaferimiz var. O da bu ülkede herkesin inandığı gibi yaşayacağı, düşündüğünü özgürce ifade edebileceği biz düzenin oluşması. O Cumhuriyet\'te yazıyordu ben o zamanki Vakit\'te yazıyordum, en uç noktalardaydık, o gün barış ektik bugün özgürlük biçeceğiz\'\' diye konuştu.

Cenazeden izlenimler

Cenaze öncesi taziyeleri kabul eden Toktamış Ateş\'in eşi Nevin Ateş ve kızı Ayşegül Ateş\'in metanetli oldukları gözlendi. Türk bayrağına sarılı olan Ateş\'in musalla taşındaki tabutunun etrafı çiçeklerle donatıldı. Cenazeye ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri, YÖK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından çelenk gönderildi.

Ateş\'in cenaze namazı görevli imam tarafından kıldırılırken, namazın ardından İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Ateş için helallik istedi.

Cenaze namazının ardından Ateş\'in tabutu cenaze aracına taşındı. Yoğun bir katılımın gözlendiği cenaze töreninde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ve Abdurrahman Dilipak tabuta omuz verdi.

Ateş\'in cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Merkez Efendi Mezarlığı\'na doğru yola çıkarıldı.