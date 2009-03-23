Toksik varlıklar için ilk kaynak 100 milyar dolar

ABD Hazinesi, bankalardaki toksik varlıkların alımı için ilk aşamada, 700 milyar dolarlık Finans Sektörü Kurtarma Fon'undan 75 ile 100 milyar dolar kaynak ayırdı.



ABD Hazinesi'nin toksik ayıklama planına göre, 1 trilyon dolara kadar ulaşabileceği belirtilen toksik varlıkların alımına, ABD Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Şirketi de katkıda bulunacak.



Hazine, oluşturulacak fona beş ya da daha fazla sayıda yatırım yöneticisi alırken, yatırım yöneticilerinden, toksik varlıkları satın alabilmek için en az 500 milyon dolarlık özel sermaye sağlayabilmeleri şartı aranacak.



Programa başvurular 10 Nisan kadar sürecek ve kabul edilen başvurular 1 Mayıs'a kadar açıklanacak.

