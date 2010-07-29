Toksay, 'Erdoğan'dan ve Büyükanıt'tan hesap soracağız'

T24 - Kılıçdaroğlunun açıklamalrından sonra, MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay'da e-muhtıratartışmasına katıldı. Toskay 'Hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan hem de Yaşar Büyükanıt’tan hesap soracağız. Zaten birini konuşturduk mu gerisi çorap söküğü gibi gelecek.' dedi.





MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tunca Toskay, 27 Nisan muhtırasını bizzat yazdığını söyleyen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hakkında hiç bir işlem yapılmamasını eleştirdi. Toskay, “Hem Başbakan Erdoğan’dan hem de Yaşar Büyükanıt’tan hesap soracağız” dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli’ye gelen Toskay, dün düzenlediği basın toplantısında darbecilerle mücadele ettiğini söyleyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a yüklendi:



“Darbecilerle mücadele ediyorum diyen bir kişi samimiyse ilk önce 27 Nisan muhtırasını veren Yaşar Büyükanıt’tan hesap sormalıdır. Adam elinin altında duruyor, çek savcıyı al ifadesini, suçlu bulursan tutukla. Dağda teröristle mücadele eden komutanlar için tutuklama kararı çıkartıyorsunuz da, muhtırayı kendisinin yazdığını söyleyen kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Hem de trilyonluk zırhlı araçla geziyor. Başbakan darbecilerle hesaplaşacağını söylüyor. Hiç inandırıcı değil. Onlar önce, Dolmabahçe Sarayı’nda Yaşar Büyükanıt ile 4 saat ne görüştüklerini açıklasınlar. Başbakan darbecilerle hesaplaşamaz. 12 Eylülcülerin yargılanması için Anayasa değişse bile, yargılayamazlar. Çünkü 13 Eylül sabahı dava zaman aşımına uğrayacak. Kıllarına bile dokunamayacaklar. İnsanları aldatıyorlar. Böyle güreş olmaz. Böyle güreşen adama somun pehlivanı denir. Hem Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan hem de Yaşar Büyükanıt’tan hesap soracağız. Zaten birini konuşturduk mu gerisi çorap söküğü gibi gelecek.”



Anayasa referandumu konusuna da değinen Toskay, “Bunların yeni Anayasa hikayesi inandırıcı değil. Ülkücüler kesinlikle hayır oyunu kullanacak. Yüce Divan’a gitmesi, vatana ihanetten yargılanması muhtemel kişiler anayasa değişikliği ile kendilerini kurtarmak istiyor” dedi.

