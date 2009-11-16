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Ekonomi

'TOKİ'yi sınırdan içeri sokmam'

Balıkesir’de belediye başkanlığı koltuğunu AKP’nin elinden alan MHP’li Ok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na meydan okudu.

16 Kasım 2009 02:00

T24 - Balıkesir’de belediye başkanlığı koltuğunu yaklaşık 60 bin oyla AK Parti’nin elinden alan MHP’li İsmail Ok, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na meydan okudu.

Habertürk gazetesinin haberine göre Başkan Ok, “TOKİ gelirse Balıkesir’e hiçbir şey kalmaz. Balıkesir’in katma değerini götürür. Çünkü TOKİ, bina yaptığı şehirden nemalzeme alıyor ne de işçi çalıştırıyor.

Dolayısıyla şehrin ekonomisine katkı sağlamıyor. Bu yüzden TOKİ’yi Balıkesir’e asla sokmam. Belediyecilik anlayışımıza aykırı bulduğumuz eski projeleri uygulamayacağız. Eski yanlışları düzeltmek bizim temel prensibimiz olacak” dedi.

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